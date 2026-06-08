‘काला हिरण’ के प्रोड्यूसर से गुप-चुप मिले सलमान खान के करीबी महेश मांजरेकर, भाईजान के भड़के फैंस, बोले- आस्तीन का सांप

दरअसल, महेश मांजरेकर और सलमान खान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है और वर्षों से एक-दूसरे के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में जब मांजरेकर की तस्वीर अमित जानी के साथ सामने आई तो कुछ फैंस को यह रास नहीं आया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल उठाए कि आखिर सलमान के करीबी माने जाने वाले फिल्मकार उस शख्स के साथ कैसे दिखाई दे सकते हैं, जिसकी फिल्म को लेकर पहले से विवाद चल रहा है।