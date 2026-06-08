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‘काला हिरण’ के प्रोड्यूसर से गुप-चुप मिले सलमान खान के करीबी महेश मांजरेकर, भाईजान के भड़के फैंस, बोले- आस्तीन का सांप

Mahesh Manjrekar-Amit Jani Meeting: बॉलीवुड के दबंग खान सलमान इन दिनों काला हिरण शिकार मामले को लेकर एक बार फिर चर्चाओं में चल रहे हैं। इस मुद्दे पर बन रही फिल्म के प्रोड्यूसर से महेश मांजरेकर ने हाल ही में मुलाकात की है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 08, 2026

Mahesh Manjrekar-Amit Jani Meeting

Mahesh Manjrekar-Amit Jani Meeting (सोर्स- एक्स)

Mahesh Manjrekar-Amit Jani Meeting: मायानगरी में हुई एक मुलाकात ने बॉलीवुड और सोशल मीडिया की दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। अभिनेता-निर्देशक महेश मांजरेकर और फिल्म निर्माता अमित जानी की हालिया मुलाकात चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। खास बात ये है कि यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अमित जानी अपनी फिल्म ‘काला हिरण’ को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और इस फिल्म का नाम अभिनेता सलमान खान से जुड़े पुराने काले हिरण शिकार मामले के कारण विवादों में है।

महेश मांजरेकर ने की अमित जानी से मुलाकात

बताया जा रहा है कि अमित जानी ने हाल ही में मुंबई में महेश मांजरेकर के आवास पर उनसे मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने इसे एक सामान्य फिल्मी बैठक माना, लेकिन सलमान खान के प्रशंसकों ने इसे अलग नजरिए से देखा। देखते ही देखते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महेश मांजरेकर को लेकर बहस शुरू हो गई।

सलमान के बेहद करीबी दोस्त हैं महेश

दरअसल, महेश मांजरेकर और सलमान खान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है और वर्षों से एक-दूसरे के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में जब मांजरेकर की तस्वीर अमित जानी के साथ सामने आई तो कुछ फैंस को यह रास नहीं आया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल उठाए कि आखिर सलमान के करीबी माने जाने वाले फिल्मकार उस शख्स के साथ कैसे दिखाई दे सकते हैं, जिसकी फिल्म को लेकर पहले से विवाद चल रहा है।

कौन हैं अमित जानी और क्यों चर्चा में है ‘काला हिरण’?

फिल्म निर्माता अमित जानी पिछले कुछ समय से अपनी आगामी फिल्म ‘काला हिरण’ के कारण सुर्खियों में हैं। यह फिल्म कथित तौर पर उस चर्चित मामले की पृष्ठभूमि पर आधारित बताई जा रही है, जिसने वर्षों पहले राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा था। फिल्म की घोषणा के बाद से ही इसे लेकर बहस शुरू हो गई थी। मामला तब और गर्मा गया जब अभिनेता सलमान खान की ओर से फिल्म के निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेजे जाने की खबरें सामने आईं।

इसके बाद अमित जानी ने सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया दी और दावा किया कि वह किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। उनके बयानों ने विवाद को और हवा दे दी। सोशल मीडिया पर ये मुद्दा लगातार ट्रेंड करता रहा और दोनों पक्षों के समर्थक अपनी-अपनी राय रखते नजर आए।

सलमान के फैंस महेश पर भड़के

इस मुलाकात के बाद सलमान खान के फैंस महेश मांजरेकर को लेकर भड़के हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि कुछ फैंस ने तो महेश को आस्तीन का सांप तक कह दिया। हालांकि ये भी हो सकता है कि महेश ने अमित से ये मुलाकात सलमान के इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ही की हो।

महेश मांजरेकर क्यों बने चर्चा का केंद्र?

महेश मांजरेकर बॉलीवुड के उन निर्देशकों और अभिनेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया है। सलमान खान के साथ उनकी पेशेवर साझेदारी भी काफी सफल रही है। यही वजह है कि उनकी हालिया मुलाकात ने लोगों का ध्यान खींचा।

हालांकि, इस मुलाकात का वास्तविक मकसद किसी नई फिल्म या प्रोजेक्ट पर चर्चा बताया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग इसे फिल्म इंडस्ट्री की सामान्य प्रक्रिया मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे मौजूदा विवाद से जोड़कर देख रहे हैं।

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Published on:

08 Jun 2026 02:02 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘काला हिरण’ के प्रोड्यूसर से गुप-चुप मिले सलमान खान के करीबी महेश मांजरेकर, भाईजान के भड़के फैंस, बोले- आस्तीन का सांप

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