‘धुरंधर की 1% कमाई के लिए इतनी मेहनत?’ वरुण धवन पर तनमय भट्ट का तंज, एक्टर के जवाब ने जीता दिल

हाल ही में, वरुण धवन तन्मय भट्ट के YouTube चैनल पर एक मजेदार वीडियो के लिए आए, जिसने देखते ही देखते सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा। इस एपिसोड में वरुण धवन के साथ साथी कॉमेडियन रोहन जोशी, पीयूष शर्मा और जाकिर खान भी शामिल थे। वीडियो में बातचीत के दौरान ही तन्मय ने वरुण के बॉक्स ऑफिस ट्रैक रिकॉर्ड पर हंसते हुए तंज कसा। रणवीर सिंह की 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी की ब्लॉकबस्टर सफलता से तुलना करते हुए कॉमेडियन ने एक्टर की खिंचाई की। तन्मय ने मजाक में कहा, "आप फिल्म 'है जवानी तो इश्क़ होना है' को प्रमोट करने में जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो तारीफ के काबिल है, क्योंकि 'धुरंधर' के बॉक्स ऑफिस नंबरों का 1% पाने के लिए इतनी मेहनत करने के लिए भी एक तरह के ऑप्टिमिज्म (सकारात्मक सोच) की जरूरत होती है।"