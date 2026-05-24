‘ये कैसी कास्टिंग है?’, 40 साल की टीवी एक्ट्रेस बनी वरुण धवन की मां

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai: डेविड धवन, वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का बीते दिन यानी शनिवार को ट्रेलर लॉन्च इवेंट मुंबई में आयोजित हुआ। इस इवेंट में फिल्म जगत की जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की, जिनमें सलमान खान, करण जौहर, कपिल शर्मा के अलावा, फिल्म की पूरी स्टार कास्ट पहुंची थी। 'है जवानी तो इश्क होना है' का ट्रेलर शनिवार को मुंबई में एक इवेंट में लॉन्च किया गया। और रिलीज होते ही फिल्म अपनी कहानी, अभिनय और खास तौर पर फिल्म के एक्टर्स और उनके किरदारों के सिलेक्शन को लेकर ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गया।