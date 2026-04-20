अर्चना पूरन सिंह को कपिल शर्मा शो के चलते उठाना पड़ा भारी नुकसान, बोलीं- एक्टिंग करियर पर लगा ग्रहण

Archana Puran Singh On Kapil Sharma Show: टीवी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली अर्चना पूरन सिंह इन दिनों एक बार फिर चर्चा में हैं। चार दशक से ज्यादा लंबे करियर वाली अर्चना पूरन सिंह ने हाल ही में खुलासा किया कि लोकप्रिय कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' ने उन्हें नई पहचान जरूर दी, लेकिन इसके कारण फिल्मों में काम करने के मौके काफी कम हो गए।