तुलना से नहीं, अपनी पहचान से चमकना चाहती हैं शरवरी! रानी मुखर्जी पर कही बड़ी बात

शरवरी ने आगे बताया कि जब भी उनकी किसी फिल्म का ट्रेलर और नया प्रोजेक्ट सामने आता है, रानी मुखर्जी उन्हें शुभकामनाएं देती हैं। यही वजह है कि वो उन्हें केवल एक स्टार नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में भी देखती हैं। इस पर शरवरी का मानना है कि हर स्टार की अपनी एक अलग जर्नी होती है। रानी मुखर्जी जैसी एक्ट्रेस सिर्फ एक ही हैं और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए वो खुद को किसी की तुलना के रूप में नहीं देखना चाहतीं, बल्कि अपनी मेहनत और काम के दम पर अलग पहचान बनाना चाहती हैं।