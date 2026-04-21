के-पॉप इंडस्ट्री में हड़कंप! BTS से जुड़ी कंपनी के चेयरमैन बंग सी ह्युक की हो सकती है गिरफ्तारी?

South Korea Police Seek Arrest of BTS Agency Head Over Fraud: दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजिक बैंड 'बीटीएस' (BTS) को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले मास्टरमाइंड बंग सी ह्युक अब खुद कानूनी शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को दक्षिण कोरियाई पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि वह के-पॉप दिग्गज और HYBE एजेंसी के चेयरमैन बंग सी ह्युक को गिरफ्तार करना चाहते हैं। जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरी कोरियाई म्यूजिक इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। कई लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए। आइये जानते हैं आखिर क्या है इसके पीछे का बड़ा कारण...