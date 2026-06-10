‘धरती पर पहुंच चुके हैं एलियन’, अमेरिकी फिल्म निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग का दावा, बोले- ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं

Steven Spielberg On Aliens: दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों को एलियन और यूएफओ की रहस्यमयी दुनिया से रूबरू कराने वाले मशहूर फिल्ममेकर स्टीवन स्पीलबर्ग एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में जीवन को लेकर दिया गया उनका बयान है। ऑस्कर विजेता निर्देशक का मानना है कि इंसानों के अलावा भी ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन मौजूद है और संभव है कि वो धरती तक पहुंच चुका हो। स्टीवन ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।