जिस दोस्त के अंतिम संस्कार में बिखर गए सलमान, उसी कुमुद राणे के जन्मदिन को यूं मना रहे थे भाईजान, वीडियो हुआ वायरल

कुमुद राणे कोई आम शख्स नहीं थीं। वो वर्षों से खान परिवार के बेहद करीब मानी जाती थीं। यही वजह है कि उनके निधन की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पुराने वीडियो में सलमान खान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं और सभी मिलकर कुमुद राणे का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा अपनापन इस बात का सबूत है कि कुमुद राणे का रिश्ता केवल दोस्ती तक सीमित नहीं था, बल्कि वह परिवार का ही हिस्सा बन चुकी थीं।