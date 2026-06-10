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जिस दोस्त के अंतिम संस्कार में बिखर गए सलमान, उसी कुमुद राणे के जन्मदिन को यूं मना रहे थे भाईजान, वीडियो हुआ वायरल

Kumud Rane Death News: हाल ही में खान परिवार की करीबी कुमुद राणे के निधन के बाद सलमान से लेकर सोहेल और अरहान खान तक, हर कोई काफी भावुक दिखा। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सलमान और खान परिवार कुमुद का जन्मदिन मनाते हुए नजर आ रहे हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 10, 2026

Salman Khan Crying At Kumud Rane Funeral

Salman Khan Crying At Kumud Rane Funeral (सोर्स- @tahirjasus)

Salman Khan Crying At Kumud Rane Funeral: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान हाल ही में अपनी करीबी दोस्त कुमुद राणे के अंतिम संस्कार में रोते हुए नजर आए। सलमान खान के वीडियोज जमकर वायरल हुए। उनके फैंस भी उन्हें इस हालत में देखकर काफी दुखी नजर आए। अब इसी बीच सलमान और खान परिवार का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो कुमुद राणे का जन्मदिन मनाते हुए नजर आ रहे हैं।

अंतिम संस्कार में छलका खान परिवार का दर्द

कुमुद राणे के अंतिम संस्कार में सलमान खान से लेकर सोहेल खान और अरहान खान तक, सभी काफी भावुक नजर आए। अंतिम विदाई के दौरान सामने आए वीडियो में भाईजान अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश करते दिखाई दिए, जबकि उनके साथ पूरा खान परिवार मौजूद था। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है, जिसमें सलमान खान और उनका परिवार कुमुद राणे का जन्मदिन मनाते नजर आ रहे हैं।

कौन थीं कुमुद राणे?

कुमुद राणे कोई आम शख्स नहीं थीं। वो वर्षों से खान परिवार के बेहद करीब मानी जाती थीं। यही वजह है कि उनके निधन की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पुराने वीडियो में सलमान खान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं और सभी मिलकर कुमुद राणे का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा अपनापन इस बात का सबूत है कि कुमुद राणे का रिश्ता केवल दोस्ती तक सीमित नहीं था, बल्कि वह परिवार का ही हिस्सा बन चुकी थीं।

वायरल वीडियो में खुशी का माहौल

वायरल क्लिप में जन्मदिन के मौके पर हंसी-मजाक और खुशियों का माहौल दिखाई देता है। सलमान खान कई बार सार्वजनिक मंचों पर अपने दोस्तों और करीबियों के प्रति इमोशनल लगाव दिखा चुके हैं। लेकिन कुमुद राणे के साथ उनके रिश्ते की गहराई इस वीडियो में साफ नजर आती है। यही कारण है कि अंतिम संस्कार की तस्वीरों और पुराने जश्न के वीडियो को लोग एक साथ जोड़कर देख रहे हैं और भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

भावुक नजर आया पूरा खान परिवार

अंतिम संस्कार के दौरान सलमान खान के अलावा उनकी मां सलमा खान, हेलेन, सोहेल खान और अर्पिता खान भी मौजूद थीं। परिवार के सभी सदस्य गमगीन दिखाई दिए। कई तस्वीरों में हेलेन भी भावुक नजर आईं। सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि किसी करीबी को खोने का दर्द सलमान के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। इस दौरान के वीडियो ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेजिस पर वायरल हो रहे हैं।

दुखद बात ये है कि पिछले कुछ समय में सलमान खान अपने कई पुराने दोस्तों को खो चुके हैं। कुछ सप्ताह पहले उन्होंने अपने एक पुराने मित्र के निधन पर भी भावुक पोस्ट साझा की थी। ऐसे में कुमुद राणे का जाना उनके लिए एक और बड़ा व्यक्तिगत झटका माना जा रहा है।

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Published on:

10 Jun 2026 10:59 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जिस दोस्त के अंतिम संस्कार में बिखर गए सलमान, उसी कुमुद राणे के जन्मदिन को यूं मना रहे थे भाईजान, वीडियो हुआ वायरल

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