माइकल जैक्सन के 42 साल के ‘बबल्स’ की अब कैसी है जिंदगी? चिंपैंजी समूह का लीडर बना पेट ‘चिम्प’

Michael Jackson Pet Bubbles Chimpanzee: पॉप म्यूजिक की दुनिया के सबसे बड़े सितारों में शुमार माइकल जैक्सन की जिंदगी हमेशा रहस्यों और दिलचस्प किस्सों से भरी रही है। उन्हीं किस्सों में एक नाम है ‘बबल्स’- वो चिंपैंजी जिसे माइकल जैक्सन ने अपने परिवार का हिस्सा बना लिया था। आज सालों बाद बबल्स फिर चर्चा में है और इसकी वजह है माइकल जैक्सन की बायोपिक और बबल्स की मौजूदा जिंदगी।