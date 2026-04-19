स्विमिंग पूल में बेहोश मिली एक्ट्रेस की हुई मौत, 57 की उम्र में नादिया फारेस ने दुनिया को कहा अलविदा

Nadia Fares Death: फ्रेंच सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री नादिया फारेस के निधन की खबर ने दुनियाभर के फिल्म प्रेमियों को गहरे सदमे में डाल दिया है। 57 वर्ष की उम्र में उनका इस तरह अचानक चले जाना इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उन्हें पेरिस में एक स्विमिंग पूल में बेहोश हालत में पाया गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां वो कोमा में चली गईं और कई दिनों तक जिंदगी के लिए संघर्ष करने के बाद आखिरकार उन्होंने अंतिम सांस ली।