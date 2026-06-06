‘आईना तोड़ने से सच नहीं बदलता’ शेखर सुमन के व्यंग्य ने छेड़ दी नई राजनीतिक बहस

शेखर सुमन ने बताया कि एक राजा था जिसके दरबारी हर वक्त उसकी महानता के गुण गाते थे। धीरे-धीरे राजा को विश्वास हो गया कि वो सबसे महान शासक है। एक दिन दरबार में एक जादुई आईना आया। राजा ने जब उसमें देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि अपनी कमजोरियां और नाकामियां दिखीं जो तालियों के शोर तले दबी थीं और घबराकर राजा ने आईना तोड़ दिया। लेकिन वो भूल गया कि आईना टूटता है तो हजार टुकड़े हो जाते हैं। अब एक की जगह हजार आंखें उसे घूरने लगीं। चाटुकारों ने सुझाव दिया, "जो आईना दिखाए वो दुश्मन है, जो सवाल पूछे वो गद्दार।"