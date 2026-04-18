2500 करोड़ नेटवर्थ वाले अक्षय कुमार का बेटा कमाता है ‘चिल्लर’, जानकर आप भी होंगे हैरान

अक्षय के मुताबिक, आरव मेहनत से पीछे नहीं हटता। वो खुद कम सैलरी वाली नौकरी कर रहा है ताकि असली अनुभव हासिल कर सके। अभिनेता ने बेटे की इस सोच की तारीफ करते हुए कहा कि छोटे स्तर से शुरुआत करना किसी भी इंसान को मजबूत बनाता है और यही सीख आगे चलकर बड़ी सफलता की नींव बनती है। आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अक्षय कुमार की नेटवर्थ 2500 से 2700 करोड़ आंकी गई है।