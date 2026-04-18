शादी के बाद अभिनेत्री ने कबूला इस्लाम धर्म, शारीरिक उत्पीड़न झेला, अब चुप्पी तोड़ते हुए चाहत खन्ना बोलीं- सनातन में लौट गई

Chahatt Khanna On Islam Conversion: टीवी इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री चाहत खन्ना एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनके दो तलाक, धर्म परिवर्तन और फिर सनातन धर्म में वापसी से जुड़ा खुलासा है। सोशल मीडिया पर लगातार हो रही ट्रोलिंग के बीच चाहत ने पहली बार खुलकर अपनी जिंदगी के उस दौर पर बात की, जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था, लेकिन साथ ही उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत भी बना दिया।