Dholpur: जिले के लगभग 15 हजार शिक्षकों के सामने नौकरी जाने का खतरा, करनी होगी टीईटी परीक्षा पास

सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केन्द्र सरकार के मामले में दिलचस्पी नहीं दिखाने से राज्य सहित जिले के हजारों शिक्षकों के सामने समस्या आन पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के लिए टीचर इलिजिबिलटी टेस्ट ‘टीईटी’ पास करना अनिवार्य है। हालांकि कोर्ट ने इन शिक्षकों को थोड़ी राहत देते हुए टीईटी परीक्षा पास करने की समय सीमा को एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अगस्त 2027 से 31 अगस्त 2028 कर दी, साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम का समय बचा है, उन्हें परीक्षा देने से छूट दी गई है, लेकिन प्रमोशन पाने के लिए उन्हें भी टीईटी पास करना अनिवार्य होगा।