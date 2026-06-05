लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के खिलाड़ियों ने पहनी लाल रंग की खास किट, जानें क्या है इसके पीछे ही वजह

यह सब लॉर्ड्स पर हर साल मनाए जाने वाले ‘रेड फॉर रूथ’ दिन के तहत किया गया। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य रूथ स्ट्रॉस फाउंडेशन को समर्थन देना है, जो असाध्य कैंसर से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों की मदद करती है। यह दिन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्र्यू स्ट्रॉस की दिवंगत पत्नी रूथ स्ट्रॉस को समर्पित है। रूथ को फेफड़ों के उस कैंसर का पता चला था, जो धूम्रपान न करने वालों को भी प्रभावित करता है। फाउंडेशन न सिर्फ मरीजों और उनके परिवारों को भावनात्मक व मानसिक सहारा प्रदान करती है, बल्कि दुर्लभ फेफड़े के कैंसर पर शोध के लिए अनुदान भी देती है।