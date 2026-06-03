ENG vs NZ: पहला टेस्ट नहीं खेलने पर जोफ्रा आर्चर पर भड़के साइमन डूल, कहा – ये बेतुका है, क्यों दे रहे हो साल में दस लाख पाउंड

साइमन डूल ने इंग्लैंड एंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बोर्ड को राजस्थान रॉयल्स और कुमार संगकारा से बात करनी चाहिए थी। न्यूज़ीलैंड के दिग्गज ने कहा, "ईसीबी को कहना चाहिए था कि हमने उसे 8 हफ्ते के लिए आपके पास भेजा है, लेकिन बीच-बीच में उसे लाल गेंद से 5-6-7 ओवर गेंदबाजी करनी चाहिए ताकि टेस्ट के लिए तैयार रहे। समय की कोई कमी नहीं थी। मैचों के बीच प्रैक्टिस करके वो आसानी से एक हफ्ता पहले इंग्लैंड पहुंचकर तैयार हो सकता था। ये पूरी तरह गलत है।”