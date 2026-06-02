वैभव सूर्यवंशी की छवि बिगाड़ने के लिए वायरल किया गया फेक वीडियो, हर्षा भोगले ने कुछ यूं किया साजिश का पर्दाफाश

Vaibhav Sooryavanshi Harsha Bhogle fake dubbed clip viral: आईपीएल 2026 में सबसे ज्‍यादा 72 छक्‍के और 337.31 के विस्‍फोटक स्‍ट्राइक रेट से 776 रन बनाकर प्राइज सेरेमनी में सबसे ज्‍यादा पांच अवॉर्ड जीतने के बाद से वैभव सूर्यवंशी चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्‍होंने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के साथ दिग्‍गज क्रिकेटर्स को भी अपना फैन बना लिया है। लेकिन, इसी बीच वैभव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के माध्‍यम से वैभव की छवि बिगाड़ने की साजिश रची गई, लेकिन जैसे ही यह वीडियो हर्षा भोगले के संज्ञान में आया तो उन्‍होंने तुरंत इसका पर्दाफाश कर दिया।