भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोड (BCCI) ने एक बयान जारी कर कहा है कि 26 साल के वॉशिंगटन की चोट का अब स्कैन कराया जाएगा। इसके बाद इंजरी मैनेजमेंट के लिए स्पेशलिस्ट की राय ली जाएगी। कार्डिफ में दूसरे वनडे में बल्‍लेबाजी करते समय वॉशिंगटन के दाहिने हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी। पांच गेंद की पारी के दौरान उन्हें अपने दाहिने पैर पर पट्टी भी बांधनी पड़ी और बाद में ड्रेसिंग रूम में वापस जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने में भी दिक्कत हुई। वह इंग्लैंड के चेज के दौरान गेंदबाजी के लिए मैदान पर नहीं उतर सके थे।