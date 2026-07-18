वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो पर चढ़ा भारतीय संस्कृति का रंग, अमेरिका में सीनियर क्रिस गेल के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

क्रिस गेल के पैर छूटे ब्रावो (Photo - X/@MLC)
Dwayne Bravo Touches Chris Gayle Feet: भारतीय संस्कृति में बड़ों के पैर छूना (चरण स्पर्श) आदर और सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इससे न सिर्फ अपनों का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि यह इंसान के अहंकार को भी कम करता है। भारत की इसी खूबसूरत परंपरा का रंग अब विदेशी खिलाड़ियों पर भी चढ़ने लगा है। अमेरिका में खेली जा रही मेजर लीग क्रिकेट (MLC) के दौरान वेस्टइंडीज के दो दिग्गज खिलाड़ियों ड्वेन ब्रावो और क्रिस गेल के बीच ऐसा ही एक दिल छू लेने वाला नजारा देखने को मिला।
लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के कोच ड्वेन ब्रावो ने जब अपने सीनियर और 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल से मुलाकात की, तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए झुककर गेल के पैर छुए। ब्रावो ने गेल को क्रिकेट का ओरिजिनल गोट (सर्वकालिक महान खिलाड़ी) बताया। इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया और जमकर ठहाके लगाए। एमएलसी (MLC) ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'बेस्टीज फॉर द रेस्टीज'।
भारतीय परंपरा के अनुसार, झुककर दोनों हाथों से बड़ों के पैरों के पंजों को छूना सही तरीका है। वैज्ञानिक नजरिए से भी झुकने से शरीर का रक्त संचार बढ़ता है और एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। वेस्टइंडीज के इन खिलाड़ियों ने इस मैच के दौरान इसे बखूबी दिखाया।
लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स की टीम पहली बार प्लेऑफ में पहुंची है और क्वालिफायर-1 में यूनिकॉर्न्स को हराकर सीधे फाइनल में जगह बनाई है। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के दम पर टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है। आंद्रे रसेल ने टूर्नामेंट में कमाल की गेंदबाजी करते हुए 10 मैचों में 18 विकेट चटकाए हैं। वहीं, कप्तान जेसन होल्डर और रोवमैन पॉवेल की कप्तानी व बल्लेबाजी ने टीम को मजबूती दी है। स्पिनर सुनील नरेन ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4.89 के इकॉनमी रेट से रन दिए हैं, जो इस सीजन का सबसे बेस्ट है। टूर्नामेंट के रोमांच को देखते हुए यह साफ है कि आने वाले समय में एमएलसी (MLC) दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग्स में से एक बन सकती है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग