वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो पर चढ़ा भारतीय संस्कृति का रंग, अमेरिका में सीनियर क्रिस गेल के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स की टीम पहली बार प्लेऑफ में पहुंची है और क्वालिफायर-1 में यूनिकॉर्न्स को हराकर सीधे फाइनल में जगह बनाई है। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के दम पर टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है। आंद्रे रसेल ने टूर्नामेंट में कमाल की गेंदबाजी करते हुए 10 मैचों में 18 विकेट चटकाए हैं। वहीं, कप्तान जेसन होल्डर और रोवमैन पॉवेल की कप्तानी व बल्लेबाजी ने टीम को मजबूती दी है। स्पिनर सुनील नरेन ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4.89 के इकॉनमी रेट से रन दिए हैं, जो इस सीजन का सबसे बेस्ट है। टूर्नामेंट के रोमांच को देखते हुए यह साफ है कि आने वाले समय में एमएलसी (MLC) दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग्स में से एक बन सकती है।