IND vs ENG 3rd ODI: लॉर्ड्स के आंकड़ों ने बढ़ाई रोहित शर्मा की टेंशन, अब तक बना पाए हैं सिर्फ 15 रन

पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं, दूसरे मैच में वह 47 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 26 रन ही बना सके थे। आमतौर पर अपनी आक्रामक शैली के लिए मशहूर रोहित इस सीरीज में रन और बेहतर स्ट्राइक रेट के लिए जूझते नजर आए हैं। हालांकि, भारतीय टीम चाहेगी कि रोहित लॉर्ड्स में अपने खराब रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए तीसरे वनडे में दमदार पारी खेलें।