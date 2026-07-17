R Ashwin on Rohit Sharma Virat Kohli: रोहित शर्मा के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की खबरों के बीच भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने अनुभवी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर लंबे समय से बनी अनिश्चितता पर टीम मैनेजमेंट और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सिलेक्टर्स पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्‍होंने 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले दोनों के लिए तत्‍काल क्लैरिटी मांगी है। अश्विन ने कहा कि यह फैसला 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद ही क्‍यों नहीं लिया गया? बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई?