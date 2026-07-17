भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने लॉर्ड्स वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे के बाद रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पुष्टि की कि रोहित और चयनकर्ताओं ने सच में एक-दूसरे से बात की है। उन्‍होंने कार्डिफ में ऑन एयर कहा था कि मीडिया बॉक्स और प्रेस बॉक्स में यह चर्चा है। मैं अभी वहां से आया हूं और आपको नहीं पता कि यह कितना सच है, क्या यह अफवाह है? सच तो यह है कि उन्होंने उससे बात की है। उसने उनसे बात की है और वह 40 के करीब पहुंच रहा है।