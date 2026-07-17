लॉर्ड्स ODI से पहले भारत को बड़ा झटका, वॉशिंगटन सुंदर इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे मैच से बाहर

केएल राहुल बीमार होने के चलते भारत के लिए कार्डिफ में दूसरा वनडे नहीं खेल सके थे। उनकी जगह ईशान किशन को प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था। भारतीय टीम अगर सुंदर के ओवरों के बिना आराम से खेलती है, तो लॉर्ड्स में राहुल और किशन दोनों को खिला सकती है, लेकिन ऐसे में पांच गेंदबाजों के साथ उतरना भारी पड़ सकता है। हाल ही में अश्विन ने कुलदीप यादव को मौका देने की मांग की थी, क्‍योंकि उनका रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका में काफी अच्‍छा है और वह टीम के वनडे वर्ल्‍ड कप प्‍लान का भी हिस्‍सा हैं।