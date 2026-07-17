LPL 2026 मैच फिक्सिंग के आरोप में जाफना किंग्स का सहमालिक गिरफ्तार, भारत को जिताया था अंडर-19 वर्ल्ड कप

Jaffna Kings co-owner arrested: लंका प्रीमियर लीग (LPL 2026) के छठे सीजन का भव्‍य आगाज होना था। ओपनिंग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन जाफना किंग्स का मुकाबला कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में गाले गैलेंट्स से होना था। लेकिन, खबर आ रही है कि इसी बीच फिक्सिंग के आरोप में एक फ्रेंचाइजी के सहमालिक मनजोत कालरा को श्रीलंका की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। न्यूज़वायर की रिपोर्ट के अनुसार, कथित रूप से फिक्सिंग के मामले में गिरफ्तार जाफना किंग्‍स के सहमालिक का नाम मनजोत कालरा है, जो भारत के अंडर-19 वर्ल्‍ड कप 2018 के विजेता भी रहे हैं।