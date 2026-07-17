Virat Kohli ने पिच को लेकर ड्रेसिंग रूम में भेजा था मैसेज, बैटिंग कोच ने बताया मैच का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट

India vs England 2nd ODI Highlights: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कार्डिफ में खेला गया, जहां टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी। इस मुकाबले में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर पिच पर नहीं टिक सका। टीम इंडिया की हार के बाद कार्डिफ की पिच पर काफी सवाल उठने लगे, लेकिन मैच के बाद भारतीय बैटिंग कोच ने पिच पर सवाल उठाने के बजाय अपने बल्लेबाजी लाइनअप की गलती बताई। उन्होंने ये तक बताया कि कोहली ने पिच के व्यावहार को लेकर मैसेज भी भेजा था लेकिन फिर भी मिडिल ऑर्डर बुरी तरह फेल हुई।