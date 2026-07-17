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Virat Kohli ने पिच को लेकर ड्रेसिंग रूम में भेजा था मैसेज, बैटिंग कोच ने बताया मैच का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट

IND vs ENG 2nd ODI: कार्डिफ वनडे में विराट कोहली ने पिच को लेकर ड्रेसिंग रूम में मैसेज भेजा था लेकिन उसके बावजूद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने निराश किया, जिसकी वजह से टीम इंडिया पूरे 50 ओवर भी नहीं टिक पाई।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jul 17, 2026

Virat Kohli on Cardiff Pitch

विराट कोहली (फोटो- IANS)

India vs England 2nd ODI Highlights: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कार्डिफ में खेला गया, जहां टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी। इस मुकाबले में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर पिच पर नहीं टिक सका। टीम इंडिया की हार के बाद कार्डिफ की पिच पर काफी सवाल उठने लगे, लेकिन मैच के बाद भारतीय बैटिंग कोच ने पिच पर सवाल उठाने के बजाय अपने बल्लेबाजी लाइनअप की गलती बताई। उन्होंने ये तक बताया कि कोहली ने पिच के व्यावहार को लेकर मैसेज भी भेजा था लेकिन फिर भी मिडिल ऑर्डर बुरी तरह फेल हुई।

सितांशु कोटक ने बताया टर्निंग प्वाइंट

भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक का मानना है कि वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी और उसके बाद लगातार गंवाए दो विकेट के कारण भारतीय पारी बुरी तरह से लड़खड़ा गई और यह मुकाबला का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट रहा। उन्होंने कहा कि 233 रनों का टोटल काफी नहीं था।

मैच के बाद सितांशु ने कहा, "पिछले मुकाबले में भी साझेदारी हुई थी और इस मुकाबले में भी पार्टरनशिप हुई। हमारा स्कोर 178/3 था और जब तक विराट कोहली खेल रहे थे तब तक साझेदारी हो रही थी। हालांकि, वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी दुर्भाग्यपूर्ण रही और उसके बाद वह आउट हो गए। इसके बाद हमने दो विकेट जल्दी-जल्दी गंवा दिए और मुझे लगता है कि इसी चीज ने सबसे बड़ा अंतर पैदा किया। अगर हम 270 या 280 रन बनाते, तो मैच रोमांचक हो सकता था।"

भारतीय बैटिंग कोच ने इस हार के लिए पिच को जिम्मेदार ठहराने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "ऐसा लगा कि आगे वाली गेंदें बराबर आ रही थीं, जबकि बैक ऑफ लेंथ गेंदें पहली पारी में थोड़ा से रुक कर ऊपर आ रहा था। दूसरी पारी में इतना ऊपर तो नहीं आ रहा थी, लेकिन धीमी जरूर आ रही थी। दोहरा उछाल वाला थोड़ा विकेट था, लेकिन हमें समझ आ रहा था कि विकेट कैसा खेल रहा है। ऐसे में पिच को जिम्मेदार ठहराना का कोई मतलब नहीं है।"

विराट ने भेजा था मैसेज

उन्होंने कहा कि जब पिच में दोहरा पेस या उछाल होता है, तो बतौर बल्लेबाज तालमेल बैठाना बहुत जरूरी होता है। सितांशु ने बताया कि बल्लेबाजी करते समय विराट कोहली ने पिच को लेकर ड्रेसिंग रूम में मैसेज भी दिया था। कोच ने माना कि 233 रनों का स्कोर पिच और इंग्लैंड की बल्लेबाजी को देखते हुए काफी नहीं था। सितांशु ने कहा कि अगर टीम ने 35 से 40 रन और बनाए होते, तो मुकाबला रोमांचक हो सकता था।

टीम इंडिया 44 ओवर में 233 रन बनाकर ऑलआउट हुई। विराट कोहली ने 65 और श्रेयस अय्यर ने 66 रन बनाए। इन दोनों को छोड़कर बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इंग्लैंड ने 234 रनों के लक्ष्य को 44.1 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल किया। इंग्लैंड की ओर से जो रूट 99 रन बनाकर नाबाद रहे और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।

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Updated on:

17 Jul 2026 12:35 pm

Published on:

17 Jul 2026 12:35 pm

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