Breaking News: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर हो सकते हैं वाशिंगटन सुंदर, टीम इंडिया की बढ़ी मुश्किलें

सुंदर को यह चोट कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे मैच में बल्लेबाजी के दौरान लगी थी, जिसकी वजह से वह दूसरी पारी में फील्डिंग के लिए भी मैदान पर नहीं उतर सके। भारतीय टीम पहले से ही हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी के बिना खेल रही है। राणा टी20 सीरीज खत्म होने से पहले ही चोटिल हो गए थे और रेड्डी अब तक पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं। ऐसे में सुंदर की चोट ने मैनेजमेंट की टेंशन बढ़ा दी है।