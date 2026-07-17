17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Breaking News: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर हो सकते हैं वाशिंगटन सुंदर, टीम इंडिया की बढ़ी मुश्किलें

Washington Sunder Likely Ruled Out of IND vs ENG 3rd ODI: रविवार को लॉर्ड्स (Lord's) मैदान पर होने वाले इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लग सकता है। हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर के इस मैच से बाहर होने की पूरी संभावना है।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Jul 17, 2026

Washington Sundar injury, IND vs ENG 3rd ODI,

अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर (Photo - BCCI)

Washington Sunder Likely Ruled Out: रविवार को ऐतिहासिक लॉर्ड्स (Lord's) मैदान पर इंग्लैंड और भारत के बीच तीसरा वनडे मैच खेला जाना है। लेकिन इस अहम मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को एक तगड़ा झटका लग सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग इंजरी (मांसपेशियों में खिंचाव) के कारण इस मैच से बाहर हो सकते हैं।

सुंदर को यह चोट कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे मैच में बल्लेबाजी के दौरान लगी थी, जिसकी वजह से वह दूसरी पारी में फील्डिंग के लिए भी मैदान पर नहीं उतर सके। भारतीय टीम पहले से ही हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी के बिना खेल रही है। राणा टी20 सीरीज खत्म होने से पहले ही चोटिल हो गए थे और रेड्डी अब तक पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं। ऐसे में सुंदर की चोट ने मैनेजमेंट की टेंशन बढ़ा दी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

17 Jul 2026 11:06 am

Published on:

17 Jul 2026 11:05 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Breaking News: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर हो सकते हैं वाशिंगटन सुंदर, टीम इंडिया की बढ़ी मुश्किलें

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

सिर्फ 6 वनडे खेलने वाले खिलाड़ी के लिए खत्म होगा Rohit Sharma का करियर? सेलेक्टर्स को क्यों हिटमैन पर नहीं है भरोसा

Rohit Sharma Record
क्रिकेट

Rohit Sharma के बाद कौन? ओपनिंग में सिर्फ यशस्वी जायसवाल ही नहीं, ये 4 खिलाड़ी भी ले सकते हैं हिटमैन की जगह

rohit sharma retirement, rohit sharma, rohit sharma news,
क्रिकेट

IND vs ENG: क्या लॉर्ड्स में आखिरी बार टीम इंडिया के लिए खेलेंगे Rohit Sharma? जानें सेलेक्टर्स ने उनसे क्या कहा

Rohit Sharma
क्रिकेट

Virat Kohli ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, तोड़ दिए सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स

Virat Kohli
क्रिकेट

IND vs ENG 2nd ODI: 8 रन पर दोनों ओपनर्स को आउट करने के बाद कैसे हारी टीम इंडिया, जानें कहां पलटी बाजी?

jos buttler and ishan kishan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.