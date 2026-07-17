Rohit Sharma के बाद कौन? ओपनिंग में सिर्फ यशस्वी जायसवाल ही नहीं, ये 4 खिलाड़ी भी ले सकते हैं हिटमैन की जगह

बिहार के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी भी एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभर रहे हैं। जुलाई 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 डेब्यू करने वाले वैभव ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है। हाल ही में उन्होंने इंडिया 'ए' की तरफ से खेलते हुए श्रीलंका 'ए' के खिलाफ सिर्फ 29 गेंदों में 94 रनों की तूफानी पारी खेली थी। उनका लिस्ट-ए औसत भी 43.38 का है। लेकिन रविचंद्रन अश्विन जैसे पूर्व दिग्गजों का मानना है कि उन्हें घरेलू वनडे का थोड़ा और अनुभव लेना चाहिए।