IND vs ENG 2nd ODI: 8 रन पर दोनों ओपनर्स को आउट करने के बाद कैसे हारी टीम इंडिया, जानें कहां पलटी बाजी?

जो रूट ने पहले हैरी ब्रूक, फिर सैम करन और बाद में जोस बटलर के साथ छोटी छोटी साझेदारियां कीं। फिर विल जैक्स और गस एटकिंसन के साथ अहम साझेदारियां करते हुए इंग्लैंड को जीत दिलाई। पहली पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाजों से यहीं गलती हुई, जिसकी वजह से 50-60 रन कम बने, जिसे इंग्लैंड ने आसानी से चेज कर लिया। जो रूट को अंत तक कोई आउट नहीं कर सके। रूट की यही पारी टीम इंडिया पर भारी पड़ी। अब तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। सीरीज का आखिरी मुकाबला 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा।