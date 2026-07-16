रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप खेलने का सपना नहीं होगा पूरा? इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के बाद हो सकते हैं रिटायर!

रोहित शर्मा (File Photo)
भारत (India) के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के रिटायरमेंट पर बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज़ के बाद रोहित की टीम से विदाई हो सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स मैदान पर सीरीज़ का तीसरा मैच रविवार, 19 जुलाई को खेला जाएगा और यह रोहित का आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है। रोहित टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से पहले ही रिटायर हो चुके हैं।
रोहित 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup) को खेलने की इच्छा जता चुके हैं। इसके बाद रोहित ने रिटायरमेंट (Rohit Sharma Retirement) लेने की इच्छा जताई थी लेकिन अब लग रहा है कि उनका वर्ल्ड कप खेलने का सपना पूरा नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई सलेक्शन कमेटी (BCCI Selection Committee) ने रोहित को कह दिया है कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के बाद उन्हें टीम में शामिल नहीं करने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में साफ है कि अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई रोहित को नहीं चुनना चाहता। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
बताया जा रहा है कि बीसीसीआई वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते और उसके बाद के लिए भी अभी से तैयारियाँ शुरू करना चाहता है। रोहित की जगह यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) को फुल टाइम ओपनिंग के लिए चुना जा सकता है। इसके अलावा अन्य युवा खिलाड़ियों को भी मौके दिए जाएंगे। 39 वर्षीय रोहित की फॉर्म और फिटनेस को लेकर बीसीसीआई चिंतित है और इसी वजह से अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए रोहित बीसीसीआई के प्लान में फिट नहीं बैठते। ऐसे में बीसीसीआई ने रोहित को अपने प्लान के बारे में बता दिया है और आखिरी फैसला रोहित पर छोड़ दिया है।
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