रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप खेलने का सपना नहीं होगा पूरा? इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के बाद हो सकते हैं रिटायर!

रोहित 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup) को खेलने की इच्छा जता चुके हैं। इसके बाद रोहित ने रिटायरमेंट (Rohit Sharma Retirement) लेने की इच्छा जताई थी लेकिन अब लग रहा है कि उनका वर्ल्ड कप खेलने का सपना पूरा नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई सलेक्शन कमेटी (BCCI Selection Committee) ने रोहित को कह दिया है कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के बाद उन्हें टीम में शामिल नहीं करने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में साफ है कि अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई रोहित को नहीं चुनना चाहता। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है।