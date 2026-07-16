इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाकर बल्ला उठाते विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)
Virat Kohli Records: विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 66 गेंदों पर 8 चौकों के सहायता से 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली है। भले ही वह इस मैच में शतक बनाने से चूक गए, लेकिन वह कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करने में सफल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने शानदार करियर में एक बड़ा मील का पत्थर जोड़ा और ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़कर इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पांचवें सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए।
विराट कोहली का यह 561वां इंटरनेशनल मैच है, जिससे वह पोंटिंग के 560 मैचों के रिकॉर्ड से आगे निकल गए। अब ऑल टाइम लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान से ऊपर सिर्फ चार खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, महेला जयवर्धने, कुमार संगकारा और सनथ जयसूर्या हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|करियर
|मैच
|1
|सचिन तेंदुलकर
|1989–2013
|664
|2
|महेला जयवर्धने
|1997–2015
|652
|3
|कुमार संगकारा
|2000–2015
|594
|4
|सनथ जयसूर्या
|1989–2011
|586
|5
|विराट कोहली
|2008–2026
|561
|6
|रिकी पोंटिंग
|1995–2012
|560
|7
|महेंद्र सिंह धोनी
|2004–2019
|538
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|रन
|औसत
|1
|विराट कोहली
|59
|2705
|42.00
|2
|राहुल द्रविड़
|46
|2645
|55.10
|3
|सचिन तेंदुलकर
|43
|2626
|49.54
|4
|रोहित शर्मा
|47
|2298
|49.95
|5
|सौरव गांगुली
|36
|1949
|47.53
|रैंक
|जोड़ी
|साझेदारी में रन
|1
|सचिन तेंदुलकर – सौरव गांगुली
|12,400
|2
|सचिन तेंदुलकर – राहुल द्रविड़
|11,037
|3
|रोहित शर्मा – विराट कोहली*
|8,000+
|4
|सौरव गांगुली – राहुल द्रविड़
|7,626
|5
|वीरेंद्र सहवाग – गौतम गंभीर
|7,199
इस हाफ सेंचुरी के साथ कोहली ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह इंग्लैंड के खिलाफ ODI में 50 या उससे ज़्यादा का उनका 14वां स्कोर था, जिससे वह वेस्टइंडीज के दिग्गज विव रिचर्ड्स के साथ दूसरे सबसे ज़्यादा ऐसे स्कोर के मामले में बराबरी पर आ गए। इंग्लैंड के खिलाफ 15 फिफ्टी प्लस स्कोर के साथ सिर्फ कुमार संगकारा ही भारतीय बैटिंग स्टार से आगे हैं।
कोहली का यह नया माइलस्टोन सभी फॉर्मेट में उनके शानदार लंबे समय तक खेलने को और दिखाता है। 2008 में इंटरनेशनल डेब्यू करने के बाद से 37 साल के कोहली ने 28,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन बनाए हैं, और अपने देश के लिए 560 से ज़्यादा मैच खेलने वाले कुछ ही क्रिकेटरों में से एक बन गए हैं।
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