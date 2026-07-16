Virat Kohli Records: विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 66 गेंदों पर 8 चौकों के सहायता से 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली है। भले ही वह इस मैच में शतक बनाने से चूक गए, लेकिन वह कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करने में सफल रहे हैं। सबसे पहले उन्‍होंने अपने शानदार करियर में एक बड़ा मील का पत्थर जोड़ा और ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़कर इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पांचवें सबसे ज्‍यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए।