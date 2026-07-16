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विराट कोहली ने दूसरे ODI में लगाई रिकॉर्ड की झड़ी, रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ा, इंग्लैंड की सरजमीं पर बने सर्वश्रेष्‍ठ खिलाड़ी

Virat Kohli Records: इंग्‍लैंड के खिलाफ विराट कोहली भले ही शतक से चूक गए हैं, लेकिन इस मैच में उन्‍होंने रिकी पोंटिंग का वर्षों पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए कीर्तिमानों की झड़ी लगा दी है।
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भारत

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lokesh verma

Jul 16, 2026

Virat Kohli Records

इंग्‍लैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाकर बल्‍ला उठाते विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)

Virat Kohli Records: विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 66 गेंदों पर 8 चौकों के सहायता से 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली है। भले ही वह इस मैच में शतक बनाने से चूक गए, लेकिन वह कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करने में सफल रहे हैं। सबसे पहले उन्‍होंने अपने शानदार करियर में एक बड़ा मील का पत्थर जोड़ा और ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़कर इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पांचवें सबसे ज्‍यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए।

विराट कोहली का 561वां इंटरनेशनल मैच

विराट कोहली का यह 561वां इंटरनेशनल मैच है, जिससे वह पोंटिंग के 560 मैचों के रिकॉर्ड से आगे निकल गए। अब ऑल टाइम लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान से ऊपर सिर्फ चार खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, महेला जयवर्धने, कुमार संगकारा और सनथ जयसूर्या हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी

रैंकखिलाड़ीकरियरमैच
1सचिन तेंदुलकर1989–2013664
2महेला जयवर्धने1997–2015652
3कुमार संगकारा2000–2015594
4सनथ जयसूर्या1989–2011586
5विराट कोहली2008–2026561
6रिकी पोंटिंग1995–2012560
7महेंद्र सिंह धोनी2004–2019538

इंग्लैंड में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन (सभी फॉर्मेट)

रैंकखिलाड़ीमैचरनऔसत
1विराट कोहली59270542.00
2राहुल द्रविड़46264555.10
3सचिन तेंदुलकर43262649.54
4रोहित शर्मा47229849.95
5सौरव गांगुली36194947.53

भारत के लिए सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा साझेदारी रन

रैंकजोड़ीसाझेदारी में रन
1सचिन तेंदुलकर – सौरव गांगुली12,400
2सचिन तेंदुलकर – राहुल द्रविड़11,037
3रोहित शर्मा – विराट कोहली*8,000+
4सौरव गांगुली – राहुल द्रविड़7,626
5वीरेंद्र सहवाग – गौतम गंभीर7,199

इंग्‍लैंड के खिलाफ दूसरे सबसे ज्‍यादा अर्धशतक

इस हाफ सेंचुरी के साथ कोहली ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। ​​यह इंग्लैंड के खिलाफ ODI में 50 या उससे ज़्यादा का उनका 14वां स्कोर था, जिससे वह वेस्टइंडीज के दिग्गज विव रिचर्ड्स के साथ दूसरे सबसे ज़्यादा ऐसे स्कोर के मामले में बराबरी पर आ गए। इंग्लैंड के खिलाफ 15 फिफ्टी प्लस स्कोर के साथ सिर्फ कुमार संगकारा ही भारतीय बैटिंग स्टार से आगे हैं।

28,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन

कोहली का यह नया माइलस्टोन सभी फॉर्मेट में उनके शानदार लंबे समय तक खेलने को और दिखाता है। 2008 में इंटरनेशनल डेब्यू करने के बाद से 37 साल के कोहली ने 28,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन बनाए हैं, और अपने देश के लिए 560 से ज़्यादा मैच खेलने वाले कुछ ही क्रिकेटरों में से एक बन गए हैं।

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Updated on:

16 Jul 2026 09:06 pm

Published on:

16 Jul 2026 09:04 pm

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