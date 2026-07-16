लकी ड्रॉ से मेसी की गोद में पहुंचे थे यमाल, अब 2 दशक बाद वर्ल्ड कप फाइनल में होगा दोनों का आमना-सामना

इन दोनों के बीच का यह अनोखा कनेक्शन साल 2007 में स्पेन के अखबार 'डियारियो स्पोर्ट' और यूनिसेफ (UNICEF) द्वारा आयोजित एक चैरिटी लॉटरी के जरिए शुरू हुआ था। बार्सिलोना के कैटालोनिया में रहने वाले परिवारों को बार्सिलोना क्लब के खिलाड़ियों के साथ कैलेंडर के लिए फोटो खिंचवाने का मौका मिल रहा था। इस लकी ड्रॉ में लामिन यमाल के परिवार का नाम आ गया। यह फोटोशूट कैंप नाउ (Camp Nou) स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में हुआ था। उस समय बार्सिलोना के उभरते सितारे मेसी को नन्हे यमाल के साथ पोज देने को कहा गया। मेसी की यमाल को बाथटब में पकड़े हुए वह फोटो 2008 के चैरिटी कैलेंडर में छपी और फिर लोग उसे भूल गए।