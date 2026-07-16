16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

लकी ड्रॉ से मेसी की गोद में पहुंचे थे यमाल, अब 2 दशक बाद वर्ल्ड कप फाइनल में होगा दोनों का आमना-सामना

Lionel Messi vs Lamine Yamal FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन आमने-सामने हैं। न्यू जर्सी (New Jersey) के स्टेडियम में होने वाले इस महामुकाबले में लियोनल मेसी का सामना उसी लामिन यमाल से होगा, जिसे उन्होंने 2007 में एक चैरिटी शूट के दौरान बाथटब में नहलाया था।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Jul 16, 2026

लियोनल मेसी लामिन यमाल वर्ल्ड कप फाइनल , फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल न्यू जर्सी

लियोनल मेसी लामिन यमाल के साथ (Photo - X/@433)

Lionel Messi vs Lamine Yamal FIFA World Cup 2026: साल 2007 के आखिरी महीनों में बार्सिलोना के ड्रेसिंग रूम में एक फोटो खींची गई थी। उस तस्वीर में 20 साल के शर्मीले लियोनल मेसी, जिनके सिर पर लंब-घुंघराले बाल थे, एक नीले रंग के प्लास्टिक बाथटब में 6 महीने के बच्चे को पकड़े हुए थे। उस पल में न तो मेसी जानते थे और न ही वह बच्चा, कि एक दिन पूरी दुनिया इस फोटो को फुटबॉल के इतिहास की सबसे बड़ी शुरुआत के रूप में देखेगी।

अब लगभग 20 साल बाद, वही छोटा बच्चा यानी लामिन यमाल (Lamine Yamal) रविवार को न्यू जर्सी में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में मेसी के खिलाफ मैदान पर उतरेगा। दो अलग-अलग पीढ़ियों के दिग्गजों की यह टक्कर ऐसी लगती है, मानो इसे फुटबॉल के भगवान ने खुद लिखा हो।

ARG vs ESP: कैसे हुआ दोनों का सामना?

डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा यूरोपियन चैंपियन स्पेन ने टूर्नामेंट की सबसे मजबूत मानी जा रही फ्रांस की टीम को 2-0 से हराकर फाइनल में एंट्री ली। स्पेन की तरफ से मिकेल ओयारज़ाबाल और पेड्रो पोरो ने गोल दागे।

अब फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। यह पहली बार होगा जब लियोनल मेसी और लामिन यमाल एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। लेकिन उनका रिश्ता तब शुरू हुआ था जब यमाल ने फुटबॉल को लात मारना भी नहीं सीखा था।

अखबार के लकी ड्रॉ से शुरू हुई थी यह जादुई कहानी

इन दोनों के बीच का यह अनोखा कनेक्शन साल 2007 में स्पेन के अखबार 'डियारियो स्पोर्ट' और यूनिसेफ (UNICEF) द्वारा आयोजित एक चैरिटी लॉटरी के जरिए शुरू हुआ था। बार्सिलोना के कैटालोनिया में रहने वाले परिवारों को बार्सिलोना क्लब के खिलाड़ियों के साथ कैलेंडर के लिए फोटो खिंचवाने का मौका मिल रहा था। इस लकी ड्रॉ में लामिन यमाल के परिवार का नाम आ गया। यह फोटोशूट कैंप नाउ (Camp Nou) स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में हुआ था। उस समय बार्सिलोना के उभरते सितारे मेसी को नन्हे यमाल के साथ पोज देने को कहा गया। मेसी की यमाल को बाथटब में पकड़े हुए वह फोटो 2008 के चैरिटी कैलेंडर में छपी और फिर लोग उसे भूल गए।

लेकिन साल 2024 के यूरो कप के दौरान यह फोटो तब अचानक वायरल हो गई, जब यमाल के पिता मुनीर नसराउई ने इसे इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, 'दो दिग्गजों की शुरुआत।' अब करीब 20 साल बाद इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है, जब वह बच्चा और फुटबॉल का दिग्गज सबसे बड़े मंच पर आमने-सामने होंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

FIFA World Cup 2026

Updated on:

16 Jul 2026 05:28 pm

Published on:

16 Jul 2026 05:26 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / लकी ड्रॉ से मेसी की गोद में पहुंचे थे यमाल, अब 2 दशक बाद वर्ल्ड कप फाइनल में होगा दोनों का आमना-सामना

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

FIFA World Cup 2026

ODI World Cup के नए फॉर्मेट से खतरे में एसोसिएट देशों का भविष्‍य, नीदरलैंड के बाद भारत से भी उठी आवाज

ODI World Cup new format
क्रिकेट

संजू सैमसन ने बताया क्यों राजस्थान रॉयल्स का 10 साल पुराना साथ छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स में गए?

Sanju Samson CSK News Hindi , IPL 2026 Sanju Samson RR
क्रिकेट

Eng vs Ind 2nd ODI: इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी का न्‍योता दिया, ईशान किशन की वापसी

Eng vs Ind 2nd ODI
क्रिकेट

टीम इंडिया सिलेक्शन कमेटी में अंदरूनी लड़ाई, दो सिलेक्टर्स की हरकतों से परेशान हुए गौतम गंभीर और अजीत अगरकर

गौतम गंभीर अजीत अगरकर विवाद ,
क्रिकेट

Eng vs Ind: बेन डकेट के साथ तीखी बहस के लिए गुरनूर बराड़ दोषी करार, डिमेरिट पॉइंट के साथ लगाई फटकार

Gurnoor Brar has been found guilty
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.