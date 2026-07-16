क्या आप यहां कुछ अलग करना चाहते हैं? इस पर उन्‍होंने कहा कि मुझे लगता है कि बस थोड़ा बेहतर एग्जीक्यूट करें। मैंने हमेशा कहा है कि हम कभी गेम से बाहर नहीं होते और हमने पिछले गेम में बहुत अच्छी फाइट की। इसे इतना गहरा ले जाना लड़कों की तरफ से एक जबरदस्त कोशिश थी। उन्‍होंने बताया कि प्‍लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं। जोश टंग और लियाम डॉसन की जगह साकिब महमूद और गस एटकिंसन की वापसी हुई है।