टीम इंडिया सिलेक्शन कमेटी में अंदरूनी लड़ाई, दो सिलेक्टर्स की हरकतों से परेशान हुए गौतम गंभीर और अजीत अगरकर

बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ये दोनों सिलेक्टर्स टी20 इंटरनेशनल मैचों में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के कुछ महीनों बाद ही अपने पिछले सात मैचों में से छह मैच गंवा दिए हैं। ये दोनों सिलेक्टर्स खुद को इस हार के ब्लेम से दूर रखना चाहते हैं। इसके अलावा, जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 जुलाई से शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज से संजू सैमसन को बाहर रखने के फैसले पर भी अगरकर और बाकी सदस्यों के बीच काफी अनबन हुई थी।