टीम इंडिया सिलेक्शन कमेटी में अंदरूनी लड़ाई, दो सिलेक्टर्स की हरकतों से परेशान हुए गौतम गंभीर और अजीत अगरकर

अजीत अगरकर, विराट कोहली और गौतम गंभीर (Photo - IANS)
Gautam Gambhir and Ajit Agarkar Controversy: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर सिलेक्शन पैनल के दो सदस्यों से काफी नाराज हैं। आरोप है कि ये दोनों सदस्य जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं और अपनी मर्यादा से बाहर जाकर काम कर रहे हैं।
फिलहाल अजीत अगरकर के अलावा इस सिलेक्शन पैनल में प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह, शिव सुंदर दास और अजय रात्रा शामिल हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर और अगरकर इस बात से परेशान हैं कि ये दोनों सदस्य बीसीसीआई (BCCI) के बड़े अधिकारियों को यह समझाने में लगे हैं कि उनके आने से टीम का सिलेक्शन बेहतर हुआ है।
बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ये दोनों सिलेक्टर्स टी20 इंटरनेशनल मैचों में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के कुछ महीनों बाद ही अपने पिछले सात मैचों में से छह मैच गंवा दिए हैं। ये दोनों सिलेक्टर्स खुद को इस हार के ब्लेम से दूर रखना चाहते हैं। इसके अलावा, जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 जुलाई से शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज से संजू सैमसन को बाहर रखने के फैसले पर भी अगरकर और बाकी सदस्यों के बीच काफी अनबन हुई थी।
हाल ही में पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने कहा था कि कोच गंभीर और चीफ सिलेक्टर अगरकर के बीच विचारों का टकराव हो सकता है क्योंकि अगरकर लंबी प्लानिंग कर रहे हैं और गंभीर हर मैच जीतना चाहते हैं। लेकिन रिपोर्ट ने साफ किया है कि गंभीर और अगरकर के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। दोनों लगातार बातचीत कर रहे हैं और एक-दूसरे के संपर्क में हैं।
यह सारा विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। पहले मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए छह विकेट से जीत दर्ज की थी और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।
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