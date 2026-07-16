रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में ही फ्लॉप, पर कोच गंभीर बोले- टेंशन छोड़ो और खुलकर खेलो

कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा (Photo - IANS)
Coach Gautam Gambhir on Rohit Sharma Form: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अपनी बैटिंग फॉर्म को लेकर एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। अपने इंटरनेशनल करियर के आखिरी दौर से गुजर रहे रोहित ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से मैदान पर वापसी की। लेकिन एजबेस्टन (Edgbaston) में खेले गए पहले वनडे मैच में 259 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए वे सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए।
रोहित का वनडे रिकॉर्ड भले ही शानदार रहा हो, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र (39 साल) और खराब फॉर्म को देखते हुए अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप में उनकी जगह पर खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर रोहित इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में फेल रहते हैं, तो बीसीसीआई (BCCI) उन्हें टीम से ड्रॉप करने से भी पीछे नहीं हटेगी। ऐसे में बाकी बचे दो मैचों में रोहित पर बड़ा स्कोर बनाने का भारी दबाव है।
इस मुश्किल वक्त में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पूरी तरह से रोहित शर्मा के सपोर्ट में आ गए हैं। खबरों के मुताबिक, गंभीर ने रोहित को सोशल मीडिया और बाहर चल रही सभी बातों को भूलकर पूरी आजादी से खेलने की छूट दी है। एक सूत्र ने बताया, 'रोहित ने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में देश और टीम के लिए बहुत कुछ किया है। कोच चाहते हैं कि वे अपने पुराने अंदाज में खुलकर खेलें और खुद पर कोई दबाव न लें। जिस तरह का प्रेशर रोहित पर बनाया जा रहा है, उसे देखते हुए उन्हें आलोचनाओं के बजाय मानसिक शांति और थोड़े वक्त की जरूरत है।'
मैनेजमेंट का यह फैसला आगे की लंबी प्लानिंग को सोचकर नहीं, बल्कि मौजूदा सीरीज को जीतने के लिए है। टीम चाहती है कि रोहित बिल्कुल शांत दिमाग से मैदान पर उतरें ताकि वे अपना बेस्ट दे सकें। आपको याद दिला दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी में ही भारत ने साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। लेकिन इसके ठीक बाद सिलेक्टर्स ने बड़ा फैसला लेते हुए शुभमन गिल को वनडे टीम का नया कप्तान बना दिया था। अब देखना होगा कि कोच गंभीर के इस भरोसे के बाद रोहित अगले मैचों में कैसी वापसी करते हैं।
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