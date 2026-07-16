रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में ही फ्लॉप, पर कोच गंभीर बोले- टेंशन छोड़ो और खुलकर खेलो

इस मुश्किल वक्त में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पूरी तरह से रोहित शर्मा के सपोर्ट में आ गए हैं। खबरों के मुताबिक, गंभीर ने रोहित को सोशल मीडिया और बाहर चल रही सभी बातों को भूलकर पूरी आजादी से खेलने की छूट दी है। एक सूत्र ने बताया, 'रोहित ने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में देश और टीम के लिए बहुत कुछ किया है। कोच चाहते हैं कि वे अपने पुराने अंदाज में खुलकर खेलें और खुद पर कोई दबाव न लें। जिस तरह का प्रेशर रोहित पर बनाया जा रहा है, उसे देखते हुए उन्हें आलोचनाओं के बजाय मानसिक शांति और थोड़े वक्त की जरूरत है।'