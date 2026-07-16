MLC 2026: वॉशिंगटन फ्रीडम ने तोड़ा पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड, 112 गेंद में चेज कर लिया टी20 इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य

Highest Run Chase in T20 Cricket History: गुरुवार को मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में वॉशिंगटन फ्रीडम ने टी20 क्रिकेट का इतिहास बदल दिया और 267 रन के विशाल लक्ष्य को 8 गेंद रहते हासिल कर लिया। ऑकलैंड कोलोसियम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए एमआई न्यूयॉर्क ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 266 रन बनाए। जवाब में वॉशिंगटन फ्रीडम ने 18.4 ओवर में सिर्फ 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और टी20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज अपने नाम दर्ज कर लिया।