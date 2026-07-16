IND vs ENG: टीम इंडिया के खिलाफ 8 साल से नहीं मिली वनडे सीरीज में जीत, जानें इंग्लैंड का कैसा रहा है रिकॉर्ड

इंग्लैंड ने अपने घर में भारत को 23 बार हराया है, जबकि घर के बाहर 17 बार और न्यूट्रल वेन्यू पर चार बार जीत दर्ज की है। दूसरी ओर, टीम इंडिया का रिकॉर्ड हर परिस्थिति में बेहतर रहा है। भारतीय टीम ने अपने घरेलू मैदान पर इंग्लैंड को 38 बार हराया है, जबकि इंग्लैंड में 18 बार और न्यूट्रल वेन्यू पर 6 मुकाबले जीते हैं। इंग्लैंड ने आखिरी बार टीम इंडिया को 14 जुलाई 2022 को हराया था। मतलब 4 साल से इंग्लैंड की टीम वनडे में टीम इंडिया को नहीं हरा पाई है।