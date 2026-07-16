Virat Kohli का खुद पर भरोसा, फ्लॉप शो के बाद भी ठुकराई अभिषेक नायर की सलाह, बोले- मैं अपने तरीके से वापसी करूंगा

पिछले साल जब कोहली 6 महीने तक क्रिकेट से दूर रहे, तो उन्होंने वापसी करते हुए सिर्फ 7 वनडे मैचों में 616 रन ठोक दिए। इंग्लैंड के खिलाफ पिछले मैच में भले ही वे सस्ते में आउट हो गए हों, लेकिन हर कोई जानता है कि वे अगले मैचों में दमदार वापसी करेंगे। जब वे मैच नहीं खेल रहे होते हैं, तब भी वे लॉर्ड्स (Lord's) के इनडोर नेट्स पर छिपकर कड़ी तैयारी करते हैं।