ODI World Cup new format: आईसीसी के वनडे वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट को लेकर आलोचनाओं का दौर शुरू होग गया है। सबसे बड़ा सवाल वनडे विश्‍व कप के फॉर्मेट को लेकर है, जिसके तहत एसोसिएट टीमों के मुमाबलों की संख्‍या घटा दी गई है। नीदरलैंड के मैक्स ओ'डाउड ने इसे किसी भी एसोसिएट या निचले स्‍तर की टीम के लिए काफी निराशाजनक बताया है। इसी बीच भारतीय पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने नए फॉर्मेट पर सवाल उठाते हुए कहा कि नेपाल-अमेरिका और आयरलैंड जैसी टीमों को और ज्यादा मैचों की जरूरत है।