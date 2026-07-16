Eng vs Ind: रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने किया कमाल, 8000+ रन पूरे कर हासिल किया बड़ा मुकाम

Most partnership runs across formats for India: टी20 सीरीज में 0-4 से हार के बाद भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है। अब इस सीरीज का दूसरा मुकाबला कार्डिफ में खेला जा रहा है। जहां भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी कर रही है। इस मुकाबले में भारतीय स्‍टार खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 8000 से ज्‍यादा रन की साझेदारी करते हुए एक बड़ा माइलस्‍टोन पार कर लिया है।