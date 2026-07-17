Virat Kohli ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, तोड़ दिए सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स

कोहली ने अपनी इस पारी के दौरान विदेशी धरती पर वनडे क्रिकेट में 8,000 रन भी पूरे कर लिए। वह ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर (11,450) और सौरव गांगुली (8,111) यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। यही नहीं, विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने 33वीं बार 50 या उससे अधिक का स्कोर बनाया। इस सूची में सचिन तेंदुलकर (32) दूसरे, राहुल द्रविड़ (26) तीसरे, एमएस धोनी (24) चौथे और सुनील गावस्कर (23) पांचवें स्थान पर हैं।