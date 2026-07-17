सिर्फ 6 वनडे खेलने वाले खिलाड़ी के लिए खत्म होगा Rohit Sharma का करियर? सेलेक्टर्स को क्यों हिटमैन पर नहीं है भरोसा

रोहित शर्मा वही विदेशी बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इंग्लैंड की धरती पर सबसे ज्यादा वनडे रन बनाए हैं। अब तक 287 वनडे मैचों में 49 की औसत से 11,757 रन बनाने वाले रोहित के नाम 33 शतक और 62 अर्धशतक दर्ज हैं। उनके नाम वनडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक भी हैं। सबसे खास बात यह है कि रोहित शर्मा ने पिछले दोनों वनडे वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाजी की थी। 2019 वनडे वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज्यादा 648 रन बनाए थे। उन्होंने 9 पारियों में यह कारनामा किया था। वहीं, 2023 वनडे वर्ल्ड कप में उनके बल्ले से 597 रन निकले थे, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 125 से ज्यादा का रहा। 2015 में रोहित शर्मा ने पहला वनडे वर्ल्डकप खेला था और वहां भी उन्होंने 47 की औसत से 330 रन बनाए थे।