रोहित शर्मा के बाद ये 5 सीनियर भारतीय खिलाड़ी भी जल्द ले सकते हैं संन्यास, लिस्ट में बड़े गेंदबाजों के नाम शामिल

Rohit Sharma Retirement: भारतीय क्रिकेट टीम में इस समय बदलाव का दौर चल रहा है। चर्चा है कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स में अपने इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच खेल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिलेक्टर्स अब भविष्य की टीम तैयार करने के लिए आगे बढ़ने का मन बना चुके हैं। हालांकि, बीसीसीआई (BCCI) ने इन खबरों को गलत बताया है और साफ किया है कि रोहित जब तक वनडे टीम की प्लानिंग का हिस्सा हैं, तब तक खेलते रहेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि लॉर्ड्स मैच के बाद उनके प्रदर्शन के आधार पर फैसला लिया जा सकता है। रोहित के अलावा 5 और ऐसे सीनियर भारतीय खिलाड़ी हैं, जो जल्द ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं।