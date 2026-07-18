Rohit Sharma Virat Kohli retirement: भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे से पहले सभी ध्यान सिर्फ रोहित शर्मा पर है। कार्डिफ में खराब प्रदर्शन के बाद लॉर्ड्स वनडे को उनके अंतरराष्‍ट्रीय करियर का आखिरी मुकाबला बताया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सिलेक्शन पैनल ने उनसे आगे देखने की बात कही गई, जिसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया ने लॉर्ड्स के बाद भी रोहित के खेलने की बात कहकर मामले को भले ही शांत कर दिया है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। इसी बीच अब पाकिस्तान के पूर्व दिग्‍गज बासित अली ने वजह के साथ दावा किया है कि रोहित शर्मा ही नहीं विराट कोहली भी लॉर्ड्स वनडे के बाद संन्‍यास ले सकते हैं।