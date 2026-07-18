England vs India 3rd ODI Playing XI Prediction: भारत बनाम इंग्‍लैंड वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला रविवार को भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.30 बजे से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। टीम इंडिया आखिरी मुकाबला जीतकर सीरीज को सम्‍मान के साथ खत्‍म करना चाहेगी, जबकि इंग्‍लैंड की टीम भारत के खिलाफ लगातार दूसरी घरेलू व्‍हाइट बॉल सीरीज पर कब्‍जा करने के इरादे से उतरेगी। इस मुकाबले में एक बार फिर सबकी नजर भारतीय प्‍लेइंग इलेवन पर होगी, क्‍योंकि इस मैच में टीम इंडिया 2 महत्‍वपूर्ण बदलाव के साथ उतर सकती है।