भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि 26 साल के वॉशिंगटन सुंदर की चोट का स्कैन होगा। इसके बाद वह अपनी चोट को लेकर स्पेशलिस्ट की राय लेंगे। बता दें कि कार्डिफ में बल्‍लेबाजी करते समय वॉशिंगटन को पहला रन भागते समय ही हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी। पांच गेंद की पारी के दौरान उन्हें अपने दाहिने पैर पर में पट्टी भी बांधनी पड़ी और बाद में ड्रेसिंग रूम में वापस जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने में भी दिक्कत हुई। वह इंग्लैंड के चेज में गेंदबाजी के लिए मैदान पर भी नहीं उतरे थे।