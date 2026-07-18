Morne Morkel on Rohit Sharma: इंग्‍लैंड और भारत लॉर्ड्स में खेले जाने वाले निर्णायक वनडे से पहले भारतीय सहायक कोच मोर्ने मोर्केल ने रोहित शर्मा के संन्‍यास की खबरों को सिरे से खारिज किया है। कार्डिफ में फेल होने बाद चर्चाओं को बाजार गरम हो गया था कि भारतीय चयनकर्ताओं आगामी सीरीज में रोहित के नाम पर विचार नहीं करेंगे, ऐसे में 19 जुलाई को इंग्लैंड दौरा खत्म होने के बाद पूर्व भारतीय कप्‍तान को संन्यास लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।