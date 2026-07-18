आकाश ने कहा कि क्या कोई ये स्टोरीज प्लांट कर रहा है? क्या उनके खिलाफ कोई कैंपेन चल रहा है? ऐसा नहीं लगता कि रोहित शर्मा रिटायर होंगे। क्‍योंकि वह पहले ही कह चुके हैं कि वह 2027 का ODI वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेहनत कर रहा हूं, मेरी फिटनेस देखो। तो, ये अफवाहें कौन लोग फैला रहे हैं? उन्हें 2025 में कप्तान के पद से हटा दिया गया था, क्योंकि सिलेक्टर्स एक अलग दिशा में जाना चाहते थे। यह साफ था कि अगर रोहित रन बनाते हैं, तो वह वनडे टीम का हिस्सा होंगे। तो, क्या हो रहा है? क्या कोई ये स्टोरीज प्लांट कर रहा है?