बता दें कि भारत ने वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र की शुरुआत इंग्लैंड के शानदार दौरे से पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-2 से ड्रॉ के साथ की थी। इसके बाद वेस्टइंडीज खिलाफ 2-0 से क्लीन स्वीप किया। हालांकि, पिछले नवंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ व्हाइटवॉश ने फाइनल की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। लेकिन, गंभीर ने इतने पर भी भरोसा नहीं खोया है। उनका मानना ​​है कि टीम में अभी भी वो सब कुछ है, जो टाइटल जीतने के लिए चाहिए।