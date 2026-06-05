भारत की साउथ अफ्रीका से 2-0 की घरेलू सीरीज हार ने इस पोजीशन को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है। सुंदर को ईडन गार्डन्स में पहले टेस्ट में नंबर तीन पर प्रमोट किया गया था, लेकिन भारत के संघर्ष के बाद उन्हें वापस नीचे भेज दिया गया। सुदर्शन साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में तीसरे नंबर पर लौटे, लेकिन 15 और 14 रन ही बना पाए।

बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने अब तक छह टेस्ट खेले हैं और उनका औसत 27 से थोड़ा ज्‍यादा है।