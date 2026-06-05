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गौतम गंभीर ने अफगानिस्तान टेस्ट से पहले भारत की प्‍लेइंग 11 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, बताया कौन उतरेगा नंबर-3 पर?

Gautam Gambhir's press conference: अफगानिस्‍तान के खिलाफ एकमात्र टेस्‍ट से पहले गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कन्फर्म किया है कि साई सुदर्शन को नंबर-3 पर उतारा जाएगा।

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भारत

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lokesh verma

Jun 05, 2026

Gautam Gambhir

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: IANS)

Gautam Gambhir's press conference: भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने शनिवार से अफगानिस्‍तान के खिलाफ शुरू हो रहे एकमात्र टेस्‍ट से पहले बड़ा अपडेट दिया है। उन्‍होंने शुक्रवार को कन्फर्म किया कि बाएं हाथ के बैटर साई सुदर्शन अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट में नंबर तीन पर बल्‍लेबाजी करेंगे। गंभीर ने कहा कि साई सुदर्शन को सही मौका नहीं मिला। वह इंग्लैंड में खेले थे। अब हम उन्हें ज्‍यादा मौका देंगे।

'साई खराब फॉर्म में नहीं हैं'

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने कहा कि हम सिर्फ 11 खिलाड़ी चुन सकते हैं और साई खराब फॉर्म में नहीं हैं। उन्होंने आईपीएल में 700 रन बनाए हैं। अगर हम साई को 4-5 मैच के आधार पर जज करेंगे तो हम कभी कुछ नहीं बना पाएंगे। इसलिए अब उन्‍हें ज्‍यादा मौके दिए जाएंगे।

पुजारा के बाद से नंबर-3 पर कोई नहीं हो पाया सेट

बता दें कि चेतेश्वर पुजारा के टीम से बाहर होने के बाद से टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए नंबर तीन की पोजीशन पक्की नहीं हुई है। तब से अब तक सात अलग-अलग बल्‍लेबाजों को आजमाया गया है, लेकिन कोई भी इस जगह को अपना नहीं बना पाया है। उनमें से कई को इस रोल में ज्‍यादा मौके भी नहीं दिए गए।

विराट कोहली और रोहित शर्मा के इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट के बाद टेस्ट कप्तान बनने के बाद चौथे नंबर पर आने से पहले शुभमन गिल ने नंबर तीन पर सबसे लंबे समय तक काम किया। उनके अलावा सुदर्शन, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल सभी ने नंबर तीन पर बैटिंग की है।

सुदर्शन का 6 टेस्‍ट में सिर्फ 27 का औसत

भारत की साउथ अफ्रीका से 2-0 की घरेलू सीरीज हार ने इस पोजीशन को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है। सुंदर को ईडन गार्डन्स में पहले टेस्ट में नंबर तीन पर प्रमोट किया गया था, लेकिन भारत के संघर्ष के बाद उन्हें वापस नीचे भेज दिया गया। सुदर्शन साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में तीसरे नंबर पर लौटे, लेकिन 15 और 14 रन ही बना पाए।
बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने अब तक छह टेस्ट खेले हैं और उनका औसत 27 से थोड़ा ज्‍यादा है।

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Published on:

05 Jun 2026 01:39 pm

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