मोहम्मद कैफ का सिलेक्शन कमेटी पर फूटा गुस्सा, रोहित-सूर्या की कप्तानी पर दिया बड़ा बयान

Mohammad Kaif statement Rohit Sharma Suryakumar Yadav: भारतीय क्रिकेट में इन दिनों एक बेहद अजीब और चौंकाने वाला सिलसिला देखने को मिल रहा है। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह देश का कप्तान बने और भारत को आईसीसी (ICC) ट्रॉफी जिताए। लेकिन पिछले तीन सालों का इतिहास देखें तो ऐसा लगता है कि टीम इंडिया को आईसीसी ट्रॉफी जिताना कप्तानों के लिए एक श्राप बनता जा रहा है। ट्रॉफी जीतते ही कप्तान या तो खुद कुर्सी छोड़ देता है या फिर उससे कप्तानी छीन ली जाती है। ऐसा लगातार तीसरी बार हुआ है और इस अजीब सिलसिले की शुरुआत साल 2024 में हुई थी, जो अब 2026 तक लगातार जारी है। इस पूरे मामले पर भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने सिलेक्शन कमेटी और बीसीसीआई (BCCI) को आड़े हाथों लेते हुए एक बड़ा बयान दिया है।